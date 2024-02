Parigi. È un piano silenzioso, portato avanti con la massima discrezione dal governo francese: un’operazione di “pulizia sociale”, come denunciato da diverse associazioni umanitarie, tra cui Médecins du Monde e Emmaüs France. Da un anno, nella capitale francese, è in corso lo sgombero coatto di migliaia di migranti e senzatetto sparsi nei vari arrondissement per “liberare” Parigi in vista delle Olimpiadi che si terranno quest’estate. L’obiettivo del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, è quello di mostrare una città priva di problemi, dove tutto luccica, di nascondere la miseria agli occhi del mondo, e per questo ha deciso di trasferire clandestini e clochard nelle campagne.

"Pulizia sociale" a Parigi?

L’ultimo sgombero è avvenuto lo scorso 6 febbraio nel campo migranti che si era formato sotto il ponte Charles-de-Gaulle, che collega le stazioni ferroviarie di Gare de Lyon e Gare d’Austerlitz, nel Dodicesimo arrondissement di Parigi. A denunciare la cacciata dei migranti è s...