Finalmente torna la fisica sulle tavole degli italiani e se ne parla anche nei salotti che contano. Oppenheimer è un film, ma come quasi tutti i libri di divulgazione ha bisogno di qualche nozione di base, e rimane un mistero se non si conoscono un minimo le scoperte dei primi anni del XIX secolo nel campo della fisica. La pellicola di Nolan racconta le vicende del Progetto Manhattan: ideazione, sperimentazione e costruzione del primo ordigno atomico in una sorta di corsa all’arma più potente nello scenario della Seconda guerra mondiale. Di fatto il lancio delle bombe su Hiroshima e Nagasaki portarono alla resa del Giappone e la fine del conflitto.

"Oppenheimer" e l'epoca d'oro delle scoperte scientifiche

Vorrei aver visto questo film prima di iscrivermi all’università: forse avrei fatto il regista. Si scherza, ho visto tre ore di film in cui le prime due viaggiano molto velocemente e fanno venire molta voglia di studiare fisica delle particelle o astrofisica. Il modo i...