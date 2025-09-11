Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

Quello che la sinistra non capisce nel caso Mps-Mediobanca

Di Lodovico Festa
11 Settembre 2025
I comportamenti del mercato di fronte all'Opas, la funzione storica della banca fondata da Cuccia, le radici settentrionali dei nuovi padroni, la narrazione ridicola del fortino antifascista conquistato dai "cattivi". Rassegna ragionata dal web
Opas Mps Mediobanca
foto Ansa

Su Open Ugo Milano scrive: «Supera, anzi infrange quota 50% l’Offerta pubblica di acquisto e scambio di Monte dei Paschi su Mediobanca, raggiungendo addirittura il 62,3%. L’istituto di credito toscano mette così le mani sulla maggioranza di Piazzetta Cuccia, acquisendone il controllo di diritto e arrivando a sfiorare quel 66,7% che nelle prime fasi dell’operazione era stato indicato come condizione dell’offerta. Il successo ha segnato un balzo di quasi il 30% rispetto a cinque giorni fa, quando Mps aveva già raggiunto la quota prefissata dell’Opas».
Secondo molti osservatori, generalmente in buoni rapporti con Alberto Nagel (vedi anche tante pagine di pubblicità generosamente distribuite), l’operazione di Monte dei Paschi in Mediobanca sarebbe stata un’iniziativa sostanzialmente politica. E si continua a sostenere questa tesi anche di fronte ai concreti e impressionanti comportamenti del mercato.
***
Su Firstonline Franco Locatelli scrive: «L’8 settembre del 2025 segna invece, con la n...

banche mediobanca Monte dei Paschi premium

