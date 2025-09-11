Un omicidio in America ignorato dai media svela l’ipocrisia della stampa di sinistra

Lo scorso 22 agosto sera, la ventitreenne Iryna Zarutska è salita sulla metropolitana leggera di Charlotte, in North Carolina, dopo il turno nella pizzeria in cui lavorava. Iryna si è seduta su uno dei sedili e ha iniziato a guardare il proprio smartphone. Addosso aveva un cappello e una t-shirt, e un paio di occhiali. Fuggita dall’Ucraina dopo lo scoppio della guerra, Iryna viveva a Charlotte con la famiglia. Dopo alcuni minuti l’uomo seduto dietro di lei e ha estratto un coltellino da una tasca e l’ha pugnalata al collo per tre volte.

L’uomo, il trentaquattrenne Decarlos Brown Jr., si è alzato lasciandola agonizzante e ha iniziato a camminare per il vagone lasciando una scia di sangue e ripetendo «Ho preso quella ragazza bianca, ho preso quella ragazza bianca». Quando gli altri passeggeri si sono resi conto della situazione, per Iryna non c’era più niente da fare. Il suo assassino è stato arrestato e accusato di omicidio di primo grado.

