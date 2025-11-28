Regala Tempi a Natale: il prezzo è speciale
Con OFFERTA NATALE 2025 regalare un abbonamento a Tempi costa meno!
Fino al 31 gennaio 2026, infatti, se regali un abbonamento a un amico non attualmente abbonato, risparmi 10 euro sia sulla formula full (cartaceo + digitale) che sulla formula digitale.
➲ Abbonamento full: € 50 per un anno invece di € 60 (la formula resta valida SOLO PER L’ITALIA)
➲ Abbonamento digitale: € 30 per un anno invece di € 40
I vantaggi di essere abbonati a Tempi
Tutti gli abbonati a Tempi possono:
- accedere ai contenuti riservati pubblicati ogni giorno su tempi.it
- sfogliare il mensile in formato digitale
- ricevere le newsletter riservate agli abbonati
- commentare gli articoli e i blog di Tempi
In più, con la formula full, Tempi arriva a casa ogni mese!
Come approfittare dell’offerta
Ricorda: l’offerta è valida fino al 31 gennaio 2026 e solo se l’abbonamento regalo è destinato a un amico non attualmente abbonato.
Con carta di credito
Se vuoi pagare con carta di credito, clicca qui per l’abbonamento full oppure qui per il digitale.
Con bonifico bancario o bollettino postale
Se invece preferisci pagare con bonifico bancario o bollettino postale, scrivi nella causale “OFFERTA NATALE 2025” e ricordati di indicare i dati del beneficiario dell’abbonamento: nome, cognome, email, recapito telefonico e – solo per gli abbonamenti full – indirizzo di spedizione del mensile.
Per maggiore sicurezza e rapidità puoi comunicarci i dati anche scrivendo a [email protected] e allegando ricevuta di pagamento.
Coordinate bancarie
Intestazione: Contrattempi Società Cooperativa
Iban: IT40 Q056 9601 6120 0000 9743 X03
Banca: Banca Popolare di Sondrio
Coordinate postali
C/C: 1040690560
Intestato a: Contrattempi Società Cooperativa
Per qualunque necessità di chiarimento non esitare a contattarci via email ([email protected]) oppure telefonandoci al numero 02.51829864 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
