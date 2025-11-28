Newsletter

Regala Tempi a Natale: il prezzo è speciale

Di Redazione
28 Novembre 2025
Approfitta dell’OFFERTA NATALE 2025 per regalare un abbonamento a Tempi a un amico non attualmente abbonato e risparmi 10 euro. Da oggi fino al 31 gennaio
Vignetta per Natale 2025 di Guido Clericetti per Tempi

Con OFFERTA NATALE 2025 regalare un abbonamento a Tempi costa meno!

Fino al 31 gennaio 2026, infatti, se regali un abbonamento a un amico non attualmente abbonato, risparmi 10 euro sia sulla formula full (cartaceo + digitale) che sulla formula digitale.

Abbonamento full: € 50 per un anno invece di € 60 (la formula resta valida SOLO PER L’ITALIA)

Abbonamento digitale: € 30 per un anno invece di € 40

 I vantaggi di essere abbonati a Tempi 

Tutti gli abbonati a Tempi possono:

  • accedere ai contenuti riservati pubblicati ogni giorno su tempi.it
  • sfogliare il mensile in formato digitale
  • ricevere le newsletter riservate agli abbonati
  • commentare gli articoli e i blog di Tempi

In più, con la formula full, Tempi arriva a casa ogni mese!

 Come approfittare dell’offerta 

Ricorda: l’offerta è valida fino al 31 gennaio 2026 e solo se l’abbonamento regalo è destinato a un amico non attualmente abbonato.

 Con carta di credito 

Se vuoi pagare con carta di credito, clicca qui per l’abbonamento full oppure qui per il digitale.

 Con bonifico bancario o bollettino postale 

Se invece preferisci pagare con bonifico bancario o bollettino postale, scrivi nella causale “OFFERTA NATALE 2025” e ricordati di indicare i dati del beneficiario dell’abbonamento: nome, cognome, email, recapito telefonico e – solo per gli abbonamenti full – indirizzo di spedizione del mensile.

Per maggiore sicurezza e rapidità puoi comunicarci i dati anche scrivendo a [email protected] e allegando ricevuta di pagamento.

Coordinate bancarie

Intestazione: Contrattempi Società Cooperativa
Iban: IT40 Q056 9601 6120 0000 9743 X03
Banca: Banca Popolare di Sondrio

Coordinate postali

C/C: 1040690560
Intestato a: Contrattempi Società Cooperativa

Per qualunque necessità di chiarimento non esitare a contattarci via email ([email protected]) oppure telefonandoci al numero 02.51829864 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

natale tempi

