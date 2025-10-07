Non è questione di sospetti sulle intenzioni di Donald Trump o di scetticismo sul ruolo di Tony Blair: qualunque piano che voglia mettere pace fra israeliani e palestinesi ha l’aria di dover sprofondare nelle acque tempestose del golfo di odio reciproco, sfiducia, riserve mentali, estremismo che si è grandemente allargato fra i due popoli a partire dal 7 ottobre 2023.

Circa questa divaricazione crescente ha lanciato più volte l’allarme il patriarca latino di Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, e i sondaggi di opinione condotti sul posto gli danno ragione. Il Palestinian Center for Policy and Survey Research (Pcpsr) con sede a Ramallah e l’International MA Program in Conflict Resolution and Mediation presso la Facoltà di Scienze sociali dell’Università di Tel Aviv da tempo conducono inchieste demoscopiche, separatamente o congiuntamente, grazie a finanziamenti e collaborazione delle ambasciate di Olanda e Giappone in Israele e presso l’Autorità nazionale palestinese.

I palestin...