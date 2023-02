Pensione, chi la percepisce e chi sogna prima o dopo di percepirla. Riuscirà il lavoratore a correre più veloce dell’ennesima quota, riforma o scalone e a raggiungere l’agognato congedo o sarà il legislatore ad essere più scaltro piazzando una finestra dalla quale l’aspirante pensionato dovrà saltare per uscire dal mercato del lavoro?

Non bastassero le incognite normative e gli inciampi fiscali, l’ultimo anno ha visto complicarsi la situazione anche nei confronti della previdenza integrativa – l’accantonamento nel quale confluisce anche il trattamento di fine rapporto – considerata tradizionalmente un salvagente per il reddito dei pensionati di domani ma che ha scontato l’andamento non brillante dei mercati, specie quelli obbligazionari abitualmente piuttosto stabili.

Non è che l’ultima delle sicurezze ad esser venuta meno in un sistema come quello previdenziale in cui i contributi di chi lavora servono a pagare le pensioni correnti e che, complice il crollo della natalità, s...