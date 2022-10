Il 16 giugno 2022 è stato reso noto il documento Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale a cura del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Come si legge nella prefazione di papa Francesco, il testo esorta le diocesi/eparchie ad avviare percorsi di preparazione al matrimonio che fungano da antidoto al moltiplicarsi di celebrazioni matrimoniali nulle o comunque poco fondate, che sono sempre più spesso seguite da separazioni e divorzi, con la sofferenza che questo comporta per i soggetti coinvolti. Tra i temi toccati, il documento menziona i rapporti sessuali genitali previ al matrimonio, su cui la stampa ha convogliato l’attenzione, a motivo dello scarto che intercorre tra la proposta ecclesiale, che invita a praticare la sessualità genitale (eros) nell’ambito del matrimonio (gamos), e la visione e pratica corrente della sessualità, che promuove una prassi assai difforme.

È quanto certifica una recente indagine sul modo di vivere la sessualità dei giovani italiani, ch...