Quando leggerete queste poche, sporche e inutili righe, forse avremo un nuovo presidente della Repubblica. Spero non sia il Berlusca. No, non ce l’ho con lui, anzi, mi sta simpatico e mi andrebbe bene. Però non sopporterei il ritorno della compagnia di giro che la sua presenza al Quirinale estrarrebbe dal dimenticatoio dove giace (e di cui già si vedono le avanguardie).

Il popolo viola e quello dei social (una volta fax); libertà & giustizia; il ragazzino “anti” che arringa la folla; i girotondi; Nanni Moretti & Pancho Pardi; la costituzione più bella del mondo (di cui, a stento, conoscete un articolo); i giornalisti stranieri che non c’hanno nulla da fare se non chiamare, inorriditi, quelli italiani (già letta); le 10 domande di Repubblica; la copertina dell’Economist (da un decennio sparito dai radar); le rivelazioni del pentito di mafia che sulla mafia non sa una cippa ma sul Berlusca sì; il puntuale avviso di garanzia recapitato, che so, alla sfilata del 2 giugno;...