Non è il “bambino cane” la soluzione al nostro inverno demografico

L’Italia non fa figli? È colpa di quelli che vi dicono di farli. È ciò che ha scritto Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera incolpando dei tremendi numeri del nostro inverno demografico il «familismo paternalistico» che aleggia nel nostro paese (dove? boh). Per Ferrera oggi i giovani – soprattutto quelli più istruiti e abbienti – non vogliono più mettere al mondo bambini perché li ritengono un ostacolo al raggiungimento della «felicità».

Se sulla loro scelta personale c’è poco da sindacare, la colpa di questa sterilità è dello Stato, che non garantisce i servizi necessari, e di molti italiani – «soprattutto i credenti» – che «concepiscono la genitorialità come percorso privilegiato di auto-realizzazione e come dovere etico». È colpa delle loro «prediche» sulla «responsabilità» se i giovani non fanno più bambini. Al contrario, bisognerebbe invece aprire «le frontiere agli immigrati», spendere più soldi in welfare e porre «più enfasi sulla parità di genere all’interno della coppia e ...