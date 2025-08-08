Tutte le insidie del piano di Netanyahu per Gaza

Il piano per il futuro di Gaza che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu presenta ai suoi ministri è qualcosa di diverso dall'annunciata annessione. È piuttosto un progetto per arrivare a un controllo, il più possibile capillare, del territorio e di quello che c’è sotto la Striscia, i famigerati tunnel dove i terroristi vivono nascosti, pronti ad attaccare a sorpresa le pattuglie israeliane. Nell'idea del premier in futuro Gaza sarà governata da una coalizione che possa garantire il suo sviluppo economico e la sicurezza di Israele.

Un progetto pieno di insidie, che richiederà la condivisione sia da parte di attori internazionali sia dei vertici militari, che si sono mostrati ostili a un ulteriore intensificazione dell’impegno delle forze armate, stremate dopo due anni di guerra, in un territorio controllato ancora in buona parte dai clan e da Hamas. C'è una Gaza che appare sotto il sole e ce n'è un'altra sottoterra: un incubo di cunicoli di cui nessuno conosce la vera estens...