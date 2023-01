È esplosa in questi giorni la notizia che nella notte tra il 7 e l’8 gennaio un neonato di tre giorni è morto all’ospedale Sandro Pertini di Roma, soffocato dalla madre che lo stava allattando. Era stremata ed è stata lasciata sola, ha dichiarato il padre del bimbo ai giornali, aggiungendo: «Confidiamo nella giustizia». Un padre e una madre che piangono un figlio morto hanno bisogno di sapere se la condotta del personale medico a cui si sono affidati è stata negligente o anche colpevole di incuranza. Ma al cospetto di una perdita così devastante il loro bisogno è molto altro, ed è fondamentalmente indicibile.

Trovare il responsabile non basterà

Alle accuse che si moltiplicano e diffuse a mezzo stampa risponderanno le indagini. Risponderanno? Ricostruiranno, come si suol dire, la dinamica dei fatti. Ma non risponderanno a quel fatto ingombrante e straziante che è tenere in braccio un figlio appena nato e già senza vita. La responsabilità umana risponde di molto, ma l’orizzonte del...