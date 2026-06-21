«È sempre più difficile fare satira politica»
Il best of delle vignette di Federico "Osho" Palmaroli ospite della festa di Tempi a Caorle
L’autore di satira Federico Palmaroli, famoso per le sue vignette “Le più belle frasi di Osho”, è stato ospite della quinta edizione di «Chiamare le cose con il loro nome”, la festa di Tempi a Caorle in ricordo di Luigi Amicone, venerdì 12 giugno. «Con i politici di oggi, penso a Trump ma non solo, a volte sembra che la realtà superi la satira», ha detto Osho dialogando con Piero Vietti, prima di far ridere la piazza con un best of delle sue vignette degli ultimi anni. Ecco il video della serata.
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