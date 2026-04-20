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Nei panni delle mamme ragazzine dei Dardenne

Di Redazione
20 Aprile 2026
Una serata per vedere insieme “Giovani madri”, film senza smancerie ma positivo dei maestri belgi del cinema. Prenota il tuo biglietto a soli 5 euro
Fotogramma del film “Giovani madri” dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne

Ruota attorno a un centro di accoglienza per adolescenti rimaste loro malgrado incinte il film dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne che guarderemo e discuteremo insieme giovedì 23 aprile, ore 21, al multisala Le Giraffe di Paderno Dugnano (Mi) nel prossimo “Appuntamento al buio” con Simone Fortunato e la nostra Caterina Giojelli. Si intitola Giovani madri ed è passato nelle sale quasi inosservato, malgrado il premio alla sceneggiatura conquistato all’ultimo festival di Cannes.

Fotogramma del film “Giovani madri” dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne

I Dardenne hanno frequentato personalmente per mesi il centro di Liegi attorno a cui si dipanano le vicende delle cinque giovanissime protagoniste del film, raccogliendo le storie delle ospiti e la loro maturazione davanti a quei bebè inattesi, guardando e osservando le discrete attenzioni delle infermiere e delle educatrici. Uno studio “sul campo” che ha permesso loro di restituire con il massimo di realismo possibile, e senza la minima ombra di pregiudizio, i drammi, le pochezze e le grandezze di queste ragazzine alle prese, forse, con la prima cosa vera che irrompe nelle loro vite. E che le costringerà a cercare qualcosa o qualcuno a cui aggrapparsi per non perdersi. Ne è uscito un film che sembra un documentario per l’asciuttezza del racconto anche nei passaggi più duri, e per l’assenza – voluta – di smancerie e lezioncine. Un film, però, ultimamente positivo. Quasi inspiegabilmente, ma non irragionevolmente.

Fotogramma del film “Giovani madri” dei fratelli Jean-Pierre e Luc Dardenne

Giovani madri fa parte inoltre di “Visioni Rosa”, iniziativa lanciata da Anec (Associazione Esercenti Cinema) e curata da Led – Leader Esercenti Donne: una rassegna di film scelti per valorizzare lo sguardo femminile e il ruolo delle donne nella gestione e innovazione delle sale, per un totale, tra marzo e aprile, di 140 proiezioni in 41 cinema italiani.

Per prenotare il tuo biglietto a soli 5 euro clicca qui.

Appuntamento al buio
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