Newsletter
Contenuto riservato agli abbonati

“Obsession”, un piccolo grande horror che pare scritto da Seneca

Di Simone Fortunato
28 Luglio 2026
Il giovane Curry Barker centra un assillo antico quanto l’arte stessa: perché le donne bruciano d’amore?
Fotogramma del film “Obsession” di Curry Barker

Medea si tocca il ventre e cerca la ferita. Non la trova perché non è una ferita: è tutto il ventre a far male. Seneca scrive questa scena rielaborando la tragedia omonima di Euripide con una precisione anatomica che non ha precedenti: Medea non pensa al tradimento, non lo elabora. Lo sente nelle viscere. E lo osserva crescere in sé come un’entità separata: Medea sa esattamente cosa le sta succedendo. Sa che il furor la sta prendendo e che non potrà fermarlo. Seneca non è solo un grande filosofo e tragediografo: è un grande sceneggiatore horror. Duemila anni dopo, in un negozio di musica a Burbank, Nikki si guarda le mani come se non le riconoscesse. Le ha usate per fare qualcosa che non voleva fare e probabilmente le userà ancora. Prima si era guardata il grembo, come Medea: si era fatta del male, cercando nella carne la prova di qualcosa che non sa nominare. Tutto per quello strano virus che è l’amore. Amare più di ogni cosa al mondo: è quello che chiede a un bastoncino della fortuna...

Contenuto riservato agli abbonati Digitale e Full
Digitale
Il quotidiano online
+ il mensile digitale
Full
Il quotidiano online
+ il mensile digitale e cartaceo
Tempi capisce, colpisce. Abbonati subito. Scopri l’offerta
film horror magazine Tempi luglio 2026

Articoli correlati

Scopri di più →