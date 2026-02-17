Tutte le mosse “europeiste” della “isolatissima” Meloni

Su Rai News si scrive:

Aderire ancora non è possibile, ma l’Italia parteciperà alla prima riunione del Board of Peace per Gaza come Paese osservatore. Uno status che potrebbe suggerire di non schierare la presidente del Consiglio ma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, o un esponente di governo di rango minore. Un po’ come fa l’Ue, inviando la commissaria al Mediterraneo Dubravka Suica.

Quella povera sbandata di Elly Schlein accusa Giorgia Meloni di servilismo verso Donald Trump perché l’Italia parteciperà come osservatore al Board of peace che dovrà ricostruire Gaza: e non si accorge né che il suo grande ispiratore Emmanuel Macron attaccando Francesca Albanese segnala il suo cambiamento di linea su Israele, né è informata del fatto che anche l’Unione europea avrà un suo osservatore nel Board of peace. E infine non ha alcun idea di che cosa significa avere a che fare con il Board of peace, istituito un organismo dov’è presente praticamente tutto il modo islamico (salvo Iran, Afgh...