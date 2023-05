Il 19 maggio si avvicina e con esso la prevista nuova valutazione di Moody’s a riguardo del credito dell’Italia, ma davvero non dovrebbe verificarsi l’abbassamento di rating prefigurato in un report prodotto dall’agenzia stessa il 25 aprile scorso. Che le finanze italiane siano messe meglio di quanto lasciasse intendere quel rapporto lo fa capire un solo semplice dato: i fondi speculativi hanno smesso di scommettere contro il debito italiano, cioè di puntare su un boom di rendimenti da titoli del debito pubblico italiano divenuti più rischiosi. Il valore totale delle obbligazioni italiane prese in prestito dagli investitori degli hedge funds per scommettere su un calo del loro prezzo è diminuito del 40 per cento in aprile rispetto a marzo. Tale valore aveva toccato il record storico di 46 miliardi di dollari nel novembre scorso, in forza dei timori suscitati dal risultato delle elezioni politiche del 25 settembre.

Lo spread non sale più

Un primo scossone si era avuto nel mese di ...