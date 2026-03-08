Cosa avremmo voluto dire a Jarrod e Malwenna, assassini dei loro figli autistici

I lettori conoscono l’esperienza della Mongolfiera, associazione che riunisce famiglie con figli disabili. Nata nel 2011 per rispondere alle necessità concrete di una di loro, l’associazione si è poi allargata ad altri nella consapevolezza che, come dicono, «ogni bambino è un dono» per il fatto che esiste e non per quello che sa fare. Organizzano tornei di calcio, grigliate, incontri, mostre (come al Meeting di Rimini su Ermanno lo storpio) per raccogliere soldi, ma soprattutto per «non essere soli, per condividere un bisogno dentro un luogo di amicizia». Di seguito proponiamo un loro documento, pubblicato in seguito ad un orribile fatto di cronaca accaduto in Australia. *** La notizia dell’omicidio-suicidio avvenuto a Perth (Australia) lascia senza fiato. Due genitori, Jarrod e Malwenna, hanno ucciso i loro figli Leon (16 anni) e Otis (14), entrambi affetti da una grave forma di autismo; poi si sono tolti la vita. È̀ un dramma, una tragedia talmente sconfinata e misteriosa da togliere...