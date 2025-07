La “mission impossible” di Renzi

Sulla Nuova bussola quotidiana Ruben Razzante scrive di Matteo Renzi: «Il suo obiettivo è duplice e ambizioso: innanzitutto diventare determinante nell’elezione del successore di Sergio Mattarella, prevista per gennaio 2029, operando una sorta di candidatura "cattocomunista", dove alleanze apparentemente antitetiche – cattolici conservatori e sinistra progressista – convergano sotto un solo ombrello politico, contrastando il tentativo del centrodestra di eleggere da solo il nuovo presidente della Repubblica; secondo, mettere le basi già ora – ben prima delle politiche – per avere voce in capitolo nella scelta dei candidati governatori scelti dal centrosinistra, con la prospettiva di garantirsi un ruolo di veto o di traghettamento verso il centrosinistra stesso, potenzialmente dettando la linea dall’interno».

Renzi sta rivendicando, da un lato, l’autonomia dell’area centrista («il centro ha senso se è fuori dal Pd», scrive nel suo blog, criticando la guida di Schlein come più di sinistr...