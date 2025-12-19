Miss Finlandia scatena la guerra con un selfie (ciaone pace nel mondo)

«Voglio iniziare porgendo le mie più profonde scuse a tutti coloro che ho ferito, specialmente alla comunità asiatica». E in quel momento, dentro Sarah Dzafce, alias Miss Finlandia, alias “la nuova icona dell’ultradestra”, convivevano almeno tre personaggi: Evita Perón del Renunciamiento, Maria Antonietta che pesta il piede del boia Sanson e il Gatto con gli stivali di Shrek quando fa gli occhioni al nemico. «Spero che questa azione dimostri quanto seriamente stiamo prendendo la situazione», aggiunge con tono grave, spiegando che la decisione di deporre la corona è stata presa insieme all’organizzazione di Miss Finlandia. «Ora capisco che le mie azioni sono state sbagliate e me ne assumo la piena responsabilità». Fino al climax inevitabile: «Mi prenderò una pausa dai social media». Le scuse della Miss al giornale che non esiste Ora immaginate Sarah rifare tutto questo in mandarino, scusandosi apertis verbis davanti alle telecamere con il popolo cinese. Glielo ha chiesto una donna cines...