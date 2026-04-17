Segui qui la diretta video del convegno “Milano, fine dei giochi?”, organizzato da Tempi e Ccl – Consorzio Cooperative Lavoratori. Lo streaming comincerà alle 9.30, orario previsto per l’inizio dell’evento.

Seconda edizione della serie di confronti pubblici dedicata a “Voci e visioni sul futuro della città”, il convegno “Milano, fine dei giochi?” intende mettere a fuoco i fattori della crisi di identità di Milano, i suoi problemi ma anche le risorse su cui può puntare per ripartire.

Quale Milano vogliamo davvero?

A dieci anni da Expo e con i Giochi Olimpici di Milano-Cortina alle spalle, infatti, il capoluogo lombardo affronta una fase cruciale per il proprio futuro. «Il clima preelettorale è già nell’aria e per la prima volta da anni non c’è nessun Grande Evento all’orizzonte a cui affidare l’adrenalina della città», scrive Alessandro Maggioni, presidente di Ccl, nel numero di Tempi di aprile, anticipando alcuni dei temi che saranno messi sul tavolo durante il convegno. «La domanda che abbiamo scelto come titolo – “Milano, fine dei giochi?” – non è una provocazione. È un invito a fermarsi, a guardare, a pensare a che Milano vogliamo davvero».

Le «fratture» provocate o accentuate dalla velocità con cui la città si è sviluppata negli ultimi anni – dall’aumento strutturale delle disuguaglianze abitative e sociali fino all’impasse in cui si trova l’edilizia, tra inchieste giudiziarie e conseguente stallo amministrativo – sono sempre più al centro dell’attenzione politica e mediatica. Il convegno di Tempi e Ccl sarà occasione per i protagonisti del mondo accademico, economico e istituzionale di provare a condividere dati e idee per «una strategia capace di rimettere Milano in gioco senza bisogno di booster eventistici», e senza rinunciare al «pragmatico interclassismo» che storicamente ha sempre contraddistinto il popolo meneghino: uno sguardo capace di «unire imprenditorialità e restituzione, crescita ed equità» e che oggi ha bisogno di essere «allargato alla città metropolitana» con particolare attenzione «al trasporto pubblico e agli spazi delle relazioni collettive».

Gli ospiti dei tre panel

Nella mattinata di lavori si alterneranno numerosi ospiti in tre panel differenti. Dopo l’apertura dei lavori di Emanuele Boffi, direttore di Tempi, e Marco Riva, presidente del Coni Lombardia, Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi, Michela Mineo, coordinatrice di Casa Jannacci, Francesco Seghezzi, presidente di Adapt, e Andrea Severini, amministratore delegato di Trenord, mostreranno come sta cambiando Milano sotto quattro aspetti fondamentali: demografia, lavoro, mobilità e fragilità.

Spazio poi a tre fra i principali protagonisti del più recente sviluppo della città come Manfredi Catella, fondatore e Ceo di Coima, Alessandro Maggioni, presidente di Ccl, Sergio Urbani, direttore generale di Fondazione Cariplo.

Infine il confronto tra istituzioni su come salvare il “patto” tra pubblico e privato vitale per Milano: interverranno Giovanni Bozzetti, presidente della Fondazione Fiera Milano, Andrea Dellabianca, presidente della Compagnia delle opere, Marco Giachetti, presidente della Fondazione Policlinico, Maurizio Lupi, deputato e presidente della Fondazione Costruiamo il futuro, Anna Scavuzzo, vicesindaco e assessora alla Rigenerazione urbana.