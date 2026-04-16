Appunti per una città globale

Prosegue con Francesco Billari, rettore dell’Universitù Bocconi, la nostra serie di interviste con figure delle istituzioni e della società civile sulla crisi di identità di Milano, i suoi problemi, le sue risorse. Sguardi sul presente capaci di comprendere la storia e spingersi verso il futuro. Nei mesi scorsi abbiamo interpellato Gianni Biondillo, Raffaella Saporito, Paolo Steffano, Sergio Scalpelli, Irene Tinagli, Marina Brambilla, Mario Delpini, Alessandro Maggioni, Franco Guidi, Luca Dondi dall’Orologio, Piero Bassetti. Tutti gli articoli sono disponibili qui. Venerdì 17 aprile Billari interverrà come relatore al convegno “Milano, fine dei giochi?” organizzato da Tempi e Ccl alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, clicca qui. * * * Francesco Billari, demografo, rettore della Bocconi dal 2022, usa spesso una metafora per spiegare il suo mestiere. «La demografia è come la lancetta delle ore: si sposta piano ma ci parla del futuro». Per parlare...