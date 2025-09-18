Contenuto riservato agli abbonati

Una memorabile luna piena

Di Marina Corradi
18 Settembre 2025
Sembra un’alba al contrario su queste arene chiare, sui mughi secchi. Nel mite fragore di un mare in pace mi sembra di avere visto per un istante un altro mondo: il mondo, “dopo”
Luna piena in Gallura, Sardegna

Non è l’alba, e questo non è il sole. Sono le 20 e 50 di venerdì 8 agosto 2025, e quella che si alza dietro le dune della Gallura è la luna. Sarà piena fra poche ore. Ma nell’istante in cui riflette il sole rosso porpora che cade lento nel mare, questa luna è lucente come non l’ho vista mai. 
Spettacolare. La pallida vecchia luna in questo plenilunio di mezza estate è trasfigurata, quasi ardente. Bellissima. Getta sui mirti e i ginepri della spiaggia, riarsi da una lunga calura, bagliori caldi, quasi come di un pallido incendio. Ma tutto tace attorno alla Liccia, verso Santa Teresa, tranne il mare. I cinghiali verranno a notte fonda – quando gli uomini intrusi se ne saranno andati. 
Una memorabile luna piena. Che tuttavia mi lascia un fondo di inquietudine. Sembra un’altra alba, insieme fredda e ardente, un’alba al contrario su queste arene chiare, sui mughi secchi.
Nel mite fragore di un mare in pace mi sembra di avere visto per un istante un altro mondo: il mondo, “dopo”. Dopo c...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
luna premium tempi settembre 2025 Terra di nessuno

Articoli correlati

Scopri di più →