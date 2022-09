Il centrodestra ha vinto le elezioni del 25 settembre, ottenendo la maggioranza assoluta sia alla Camera sia al Senato. Fratelli d’Italia è il primo partito e con ogni probabilità a Giorgia Meloni sarà affidato l’incarico di formare un nuovo governo. Tempi ha parlato del risultato elettorale e delle sue conseguenze con Giovanni Orsina, politologo, docente di Storia Comparata dei Sistemi Politici Europei e direttore della School of Government presso l’Università Luiss Guido Carli.

Professore, che cosa è successo? Come è successo che Fdi è diventato il primo partito in Italia?

Non è stata una sorpresa. La crisi del Movimento 5 stelle dopo il 2018 ha riportato tutta una serie di voti che venivano da destra a ritornare a destra. A partire dalle Europee del 2019 si è ricostituita una destra che sta di poco sotto al cinquanta per cento. Dopodiché gli errori di Matteo Salvini e la coerenza di Giorgia Meloni hanno fatto sì che quei voti andassero a Fratelli d’Italia.

Nessun pericolo fasci...