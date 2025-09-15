I video fake di Meloni che promette 30 mila euro e il problema della fiducia

Si moltiplicano i casi di utilizzo di immagini e video di personaggi famosi per sponsorizzare investimenti truffa. È già successo molte volte (a dicembre la Consob oscurò sei pubblicità e quattro siti che usavano l’immagine del presidente della Repubblica per promettere facili guadagni online), e venerdì il Corriere della Sera ha raccontato un nuovo caso. Questa volta si tratta di due (mai avvenute) interviste alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a una finta dichiarazione del ministro Matteo Salvini.

I video sono ben fatti, la voce della premier credibile. Nel primo appare nello studio della trasmissione XXI secolo intervistata dal giornalista Francesco Giorgino.

Così il Corriere riporta il testo della conversazione tra i due:

«"Signora presidente, negli ultimi tempi gli italiani vedono numerosi spot pubblicitari con la sua partecipazione, dove lei garantisce personalmente un guadagno di 30 mila euro al mese tramite la piattaforma Quantum AI. Alcuni la definiscono una truff...