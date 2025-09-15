Contenuto riservato agli abbonati

I video fake di Meloni che promette 30 mila euro e il problema della fiducia

Di Emanuele Boffi
15 Settembre 2025
Bloccate due finte interviste realizzate con l'intelligenza artificiale in cui la premier sponsorizza un sito. Come riconoscere le truffe? Non dobbiamo più credere a quel che vediamo?
Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (foto Ansa)

Si moltiplicano i casi di utilizzo di immagini e video di personaggi famosi per sponsorizzare investimenti truffa. È già successo molte volte (a dicembre la Consob oscurò sei pubblicità e quattro siti che usavano l’immagine del presidente della Repubblica per promettere facili guadagni online), e venerdì il Corriere della Sera ha raccontato un nuovo caso. Questa volta si tratta di due (mai avvenute) interviste alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a una finta dichiarazione del ministro Matteo Salvini.
I video sono ben fatti, la voce della premier credibile. Nel primo appare nello studio della trasmissione XXI secolo intervistata dal giornalista Francesco Giorgino.
Così il Corriere riporta il testo della conversazione tra i due:

«"Signora presidente, negli ultimi tempi gli italiani vedono numerosi spot pubblicitari con la sua partecipazione, dove lei garantisce personalmente un guadagno di 30 mila euro al mese tramite la piattaforma Quantum AI. Alcuni la definiscono una truff...

fake news Giorgia Meloni intelligenza artificiale premium

