Sono “di fatto” il fratello maggiore di Luigi. Nel ’74 Luigi frequentava (si fa per dire) l’Istituto tecnico Molinari a Milano, non aveva nessuna sufficienza e si avviava alla bocciatura finale, quando diventai “suo fratello maggiore” (sono nato due anni prima di lui). Chiesi appuntamento ai suoi docenti e andai a “colloquio parenti”. Avvisai tutti che, pur sapendo che Luigino non andava bene, il fatto grave era che papà aveva deciso che se fosse stato bocciato l’unica strada sarebbe stata il lavoro in una fonderia che aveva già contattato. Avremmo perso il fratello e la sua istruzione.

Il papà, il fratello, il ’68 e i professori con la coda di paglia lo promossero.

Da allora ho vissuto con lui Gs, il Clu fino al 1980. Nel 1994, davanti a Mani pulite e alla fine del settimanale Il Sabato, abbiamo deciso di fondare un giornale e nel 1995 è nato Tempi. Dal 1997 abbiamo condiviso l’ufficio per 22 anni. Diciamo che ci conoscevamo, ce ne siamo dette di tutti i colori e non abbiamo...