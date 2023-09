«L'Unione Europea deve sanzionare l'Azerbaigian. Il presidente Ilham Aliyev non è mai stato un "partner affidabile" come dichiarato dalla presidente Ursula von der Leyen». Non usa giri di parole Lars Patrick Berg, membro della commissione Affari esteri del Parlamento europeo, all'indomani della conquista armata del Nagorno-Karabakh da parte dell'esercito di Baku. In un'intervista a Tempi, l'europarlamentare tedesco dei conservatori di Ecr accusa l'Ue di non aver protetto gli armeni e di aver preferito «i rifornimenti di gas alla vita di persone innocenti».

Onorevole Berg, il blocco del Corridoio di Lachin da parte dell'Azerbaigian e il bombardamento delle città armene del Nagorno-Karabakh ha svelato a tutti la natura feroce e dittatoriale del governo azero. L'Ue doveva fare di più per difendere gli armeni?

Ritengo che la missione di monitoraggio europea (Euma) abbia fatto un buon lavoro nell'ambito del suo mandato, che è molto limitato. Non c'è dubbio però che l'Unione Eu...