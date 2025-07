«Lo sviluppo di Milano non è reato, non governarlo è stato un errore politico»

Tiziana Maiolo è una delle più lucide osservatrici delle vicende milanesi, oltre che di questioni di giustizia, basta leggere i suoi recenti interventi sulle indagini sull’urbanistica e sulla crisi del “modello Milano” per rendersene conto. Giornalista, già deputata e due volte assessore a Palazzo Marino, alle Politiche sociali con Gabriele Albertini sindaco e alle Attività produttive con Letizia Moratti, a lei Tempi ha chiesto un giudizio sullo scontro in corso tra Comune e procura che sta paralizzando lo sviluppo di Milano. «Il rischio che vedo in questo tipo di inchieste», osserva, «è che invece di cercare di individuare la singola persona da indagare a fronte di una notizia di reato, si cerchi di perseguire “il sistema”, l’ambiente, in questo caso la “incontrollata espansione edilizia”. Vedo il rischio cioè che il magistrato invece che pubblico ministero si faccia sociologo, politico, urbanista, si metta a combattere i fenomeni invece che il singolo reato». D’altro canto, continua ...