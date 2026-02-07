Lo scontro Riyad-Abu Dhabi e il sogno di una “Nato islamica”

Sono stati presentati come appuntamenti volti a rafforzare la cooperazione bilaterale, ma le missioni del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in Arabia Saudita il 3 febbraio e al Cairo il 4 febbraio con i relativi incontri rispettivamente col principe ereditario Mohamed bin Salman e col presidente Abdel Fattah al-Sisi si inquadrano perfettamente nella ridefinizione delle alleanze strategiche nel quadrante Mar Rosso/Corno d’Africa in corso da tempo, ma emersa in modo clamoroso fra la fine del 2025 e l’inizio di quest’anno. Le alleanze rivali Eventi come il bombardamento da parte dell’Arabia Saudita di rifornimenti militari degli Emirati Arabi Uniti (Eau) nello Yemen diretti ai separatisti del Consiglio di transizione del sud (Cts) e il riconoscimento da parte di Israele – unico paese al mondo - del Somaliland (che si è staccato dal resto della Somalia nel 1991) hanno precipitato il consolidamento di due assi strategici che erano venuti prendendo forma negli anni. I due schieramenti ...