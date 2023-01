L’Ordine degli psicologi dell’Ontario ha deliberato la “rieducazione” (coaching program) del famoso psicologo Jordan Peterson a sue spese, pena l’apertura di un procedimento che potrebbe comportare il ritiro della licenza per l’esercizio della professione, ma quest’ultimo non intende farsi rieducare e ha fatto appello alla Corte distrettuale dell’Ontario per una revisione giurisdizionale dell’azione disciplinare dell’Ordine degli psicologi. Motivo del contestato provvedimento: il pregiudizio alla professione di psicologo e il danno al pubblico che alcuni interventi di Peterson sui social media (sostanzialmente su Twitter) e in un podcast del 25 gennaio 2022 avrebbero causato, attestato da una dozzina di reclami che sono arrivati all’Ordine.

"Ellen" Page, il consigliere "prik" e la modella curvy

Scrivono gli psicologi canadesi: «I commenti in questione sembrano minare la fiducia del pubblico nella professione nel suo complesso e sollevare interrogativi sulla vostra capacità di svo...