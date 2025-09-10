L’interminabile ’68. Incontro a Torino con Cesana

10 Settembre 2025
Il Centro Culturale Frassati organizza il 2 ottobre la presentazione del libro "L’interminabile ’68" a Torino. Dialogo con Giancarlo Cesana
Giancarlo Cesana

Il Centro Culturale Frassati organizza giovedì 2 ottobre alle ore 21.15, presso il Teatro San Giuseppe (via Andrea Doria 18, Torino) la presentazione del libro L’interminabile ’68. Un punto di vista cattolico (Liberilibri)

Claudio Artusi e Riccardo Rossotto dialogano con l’autore Giancarlo Cesana

Ingresso libero

Giancarlo Cesana
