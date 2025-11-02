Un po’ di sana paura da leggere per Halloween (contro Halloween)

Detesto Halloween come poche altre cose. Quando lo dico in classe, mi guardano tutti con tanto d’occhi, ma è così. Non li biasimo: sono assuefatti a quella che ormai è considerata una ritualità a tutti gli effetti, ma che in realtà è l’esito di un’operazione culturale da miliardi di dollari che è riuscita nell’obiettivo di banalizzare il demoniaco. E io a questo non ci sto, poiché il Male, come il Bene, è una cosa seria: riuscire a farlo passare come una carnevalata a cui sottoporci tutti è uno straordinario risultato di satanismo soft. Vedere i bambini vestiti da morti è un’angoscia che mi risparmio volentieri, soprattutto da quando ho figli, e non riesco a capire come ci siano genitori che lo trovino appassionante.

Troppo poco horror questo Halloween

In un’intervista in tv di tanti anni fa, Alessandro D’Avenia sosteneva che il problema del porno non è che in esso ci sia troppo sesso, bensì troppo poco. Aveva ragione, e lo stesso vale per Halloween: in quest’ultimo non c’è troppo horr...