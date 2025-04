Lezioni choc

“Padova, lezione choc nella scuola cattolica”, questo uno dei titoli in circolazione. Cos’è accaduto? In una scuola paritaria gestita dai salesiani si è svolta una lezione del professor Giovanni Cecchetto, direttore dell’unità di Medicina legale di Pavia, chiamato a spiegare i rischi della droga ai ragazzi del triennio delle superiori. E lui ha mostrato, attraverso alcune fotografie, quel che vede sul tavolo delle autopsie: cadaveri di ragazzi morti per overdose. Gli studenti hanno osservato corpi reali, devastati da ulcere, fasciti necrotizzanti, erosioni gengivali. Corpi di coetanei morti, nessun filtro.

Nel mondo parallelo della carta stampata si è generato lo “scandalo”, in quanto il fatto è accaduto in una scuola cattolica. Non è chiaro il cortocircuito mentale di certe penne scandalizzate. La scuola cattolica non è un giardino dei buoni sentimenti e delle Ave Marie in coro. Si può avere posizioni divergenti sulla Resurrezione, ma anche ai non credenti è evidente che i cattolici n...