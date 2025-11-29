L’evidenza del corpo

Ci hanno detto che il corpo è un limite da oltrepassare, un ostacolo da correggere. Che si può potenziare, allungare, digitalizzare. Ma ogni volta che il corpo sparisce, scompare anche la compassione. E con la compassione se ne va l’umano.

Sono privo della Grazia della fede, ma credo al corpo. È l’unico che non mente, che parla anche quando la mente si arrende. È lì che tutto comincia. È lì che finisce. La politica, la fede, la libertà, perfino l’amore.

Per anni ho pensato che bastasse un’idea. Che la rivoluzione fosse nella testa, non nelle mani. Poi ho visto che le idee non reggono quando il corpo cede. Quando manca il respiro. Quando la fatica non è un concetto ma una spina nella schiena. Allora ho capito che l’ultima frontiera non è il cielo, ma ciò che siamo. Pelle, ossa, sangue, fragilità.

Il corpo è la nostra sola verità condivisa. È ciò che ci tiene insieme, credenti e non credenti, santi e scettici. È la lingua più antica che abbiamo. Non conosce ideologie, non distingue tra chi prega e chi bestemmia. Cade, sanguina, si rialza. È innocente e colpevole nello stesso istante. È fragile e per questo umano.

Chi ha fede lo chiama incarnazione. Io la chiamo realtà. Non cambia molto. In entrambi i casi si tratta di accettare che l’uomo non è un’idea ma una ferita che respira. Un corpo che desidera, che teme, che soffre e continua. Il corpo non è mai neutro. È politico, erotico, mistico. È il luogo dove l’altro entra o viene respinto. Dove la libertà smette di essere parola e diventa gesto.

Un linguaggio che si offre

Un tempo i comunisti dicevano che bisognava stare con gli ultimi. Ora gli ultimi sono i corpi che non servono più. I corpi stanchi, malati, improduttivi. Quelli che non generano profitto né consenso. La società li nasconde, ma non ha ancora il coraggio di dichiararli ingombro. Sono loro a ricordarci chi siamo. Sono loro a dire la realtà quando tutti parlano di futuro.

Il corpo non è un ostacolo. È un maestro. Ci insegna la misura e il limite. Ci obbliga alla relazione. Ci dice che non si vive da soli. Ogni corpo ha una dignità che non si compra e non si vende. È il punto dove la politica incontra l’anima, anche se non la nomina.

Il corpo è anche silenzio. È un linguaggio che non si impone ma si offre. Una conoscenza che nasce dal toccare, non dal dire. Chi soffre non parla, ascolta. Chi accompagna impara. Nelle corsie, nei letti, nelle mani intrecciate, c’è la parte più seria della vita. La tenerezza non è debolezza. È lucidità che non ha paura del dolore. È la forma più discreta della verità.

L’infermiere e la donna

Ricordo una mattina d’inverno in un ospedale. Una stanza lunga, tre letti, un odore di disinfettante e di pane bruciato dal tostapane del corridoio. Un infermiere anziano cambiava la flebo a una donna immobile. Aveva i capelli bianchi, la mano ferma, gli occhi pieni di una calma che non si studia. Non parlava. Muoveva il corpo con un ritmo lento, preciso, quasi liturgico. Ogni gesto era misura, non abitudine. Quando le posò una coperta sulle spalle, la donna aprì gli occhi per un secondo. Non disse nulla. Ma in quell’attimo c’era più linguaggio di tutta la filosofia che avevo letto. Era un incontro tra due fragilità, un riconoscersi nel limite. Era la vita che tornava a farsi carne, a dire senza parlare.

Così, ogni volta che vedo un anziano camminare piano, o un operaio che si asciuga il sudore, o una madre che allatta in silenzio, penso che lì, in quel gesto minimo, c’è la rivoluzione che cercavo da ragazzo. Non la presa del potere, ma la presa di coscienza del corpo. L’unico luogo dove il mondo diventa reale.

Il corpo non è una metafora. È una preghiera laica. È la frontiera che nessun algoritmo potrà attraversare. È la prova che l’essere umano non è un codice ma una presenza. Non serve credere in Dio per sapere che il corpo è sacro. Serve solo avere il coraggio di guardarlo senza paura. Sono privo della Grazia della fede. Ma credo al corpo. E come diceva il filosofo francese Merleau-Ponty: «il corpo è il veicolo dell’essere nel mondo, e avere un corpo significa abitare un mondo».