Pubblichiamo di seguito la lettera di Luigi Amicone che i figli hanno voluto leggere pubblicamente nel duomo di Monza durante il suo funerale, introducendola con queste parole: «Caro papà, siamo commossi da tutto quello che la tua morte sta generando, il segno che hai lasciato in così tante persone. Vogliamo riportare un regalo che ci hai fatto qualche anno fa, una tua mail del 2017 a noi figli».

* * *

Cari figli, in qualunque modo consideriate vostro padre, sono vostro padre.

Ma soprattutto sono – con vostra madre – uno al quale il Padreterno ha dato la responsabilità di custodire e aiutare la strada di chi è venuto da cielo in terra a miracol mostrare. Voi. Uno per uno. Voi.

Avete ciascuno la propria strada e, come sapete, se i vostri genitori si permettono di interferire sulla vostra libertà (talvolta anche reattivamente, nervosamente, cafonescamente, e magari sbagliando grossolanamente), è perché vi vogliamo bene. Bene in quel senso sopra detto, perché è l’unico bene seri...