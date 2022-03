Affrontare con consapevolezza l’egemonia culturale e mediatica progressista grazie a un liberalconservatorismo in grado di rispondere in modo propositivo alle sfide del mondo contemporaneo. È questo il senso de La sfida dei liberalconservatori (la Bussola, 140 pagine, 12 euro), il primo volume di Lettera 150 – il think tank nato nella primavera del 2020 con lo scopo di fornire analisi e suggerire proposte per ricostruire l’Italia – che raccoglie diversi saggi di natura politico-filosofica.

Il libro coglie acutamente il clima culturale delle società occidentali, dominato dalla cappa asfissiante del progressismo globalista, e propone una solida alternativa culturale fondata sul legame tra libertà, identità e tradizione.

I saggi del volume curato da Giuseppe Valditara illustrano con notevole spessore la necessità di un approccio culturale liberalconservatore per rafforzare le libertà individuali e per valorizzare identità e tradizione. Una fusione a caldo quella liberalconservat...