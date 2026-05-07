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La preghiera del mattino

Leone XIV e Trump, due diverse visioni del mondo

Di Emanuele Boffi
07 Maggio 2026
Marco Rubio arriva in Vaticano “boicottato” dagli ultimi attacchi del suo presidente al Papa, l’insofferenza del mondo cattolico conservatore e le citazioni del Pontefice del “De civitate Dei” di sant’Agostino. Rassegna ragionata dal web
Papa Leone XIV con il segretario di Stato americano Marco Rubio, Vaticano, 19 maggio 2025 (foto Ansa)
Papa Leone XIV con il segretario di Stato americano Marco Rubio, Vaticano, 19 maggio 2025 (foto Ansa)

Dopo i primi attacchi del presidente Donald Trump a papa Leone XIV, i media americani hanno registrato le prese di posizione anti-trumpiane di ampi settori del mondo cristiano conservatore statunitense:

«Durante "The Ingraham Angle", il collaboratore cattolico di Fox News Raymond Arroyo ha criticato l’attacco di Trump a papa Leone XIV definendolo “superficiale” e “irrispettoso”, avvertendo che non ha portato alcun beneficio e che si sarebbe potuto evitare. Jonathan Morris ha espresso un giudizio simile a "The Will Cain Show", definendo le dichiarazioni “non sane” né “utili”. Le dichiarazioni di Trump e l’immagine generata con l’Ai che lo ritrae in posa simile a Cristo hanno suscitato una rapida condanna da parte di vescovi cattolici, leader evangelici e attivisti conservatori. Figure come il vescovo Robert Barron e l’arcivescovo Paul Coakley hanno definito i commenti inappropriati, mentre commentatori come David Brody e Riley Gaines hanno definito l’immagine blasfema. I sondaggi mostr...

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