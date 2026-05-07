Leone XIV e Trump, due diverse visioni del mondo

Dopo i primi attacchi del presidente Donald Trump a papa Leone XIV, i media americani hanno registrato le prese di posizione anti-trumpiane di ampi settori del mondo cristiano conservatore statunitense:

«Durante "The Ingraham Angle", il collaboratore cattolico di Fox News Raymond Arroyo ha criticato l’attacco di Trump a papa Leone XIV definendolo “superficiale” e “irrispettoso”, avvertendo che non ha portato alcun beneficio e che si sarebbe potuto evitare. Jonathan Morris ha espresso un giudizio simile a "The Will Cain Show", definendo le dichiarazioni “non sane” né “utili”. Le dichiarazioni di Trump e l’immagine generata con l’Ai che lo ritrae in posa simile a Cristo hanno suscitato una rapida condanna da parte di vescovi cattolici, leader evangelici e attivisti conservatori. Figure come il vescovo Robert Barron e l’arcivescovo Paul Coakley hanno definito i commenti inappropriati, mentre commentatori come David Brody e Riley Gaines hanno definito l’immagine blasfema. I sondaggi mostr...