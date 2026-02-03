«È meno buia la notte del mio Venezuela»

C’è una frase che definisce tutta la vita di Antonio Ledezma ed è una delle tante perle che il genio di Miguel de Cervantes ha messo in bocca a Don Chisciotte quattrocento anni fa: «Non c’è dono più grande in cielo e in terra della libertà». È per ottenere per tutto il popolo venezuelano quella libertà che Ledezma, ex sindaco di Caracas, si è sempre ribellato al chavismo, opponendosi fin dal 2014 al nefasto governo di Nicolas Maduro insieme a Leopoldo Lopez e María Corina Machado, firmando il documento La Salida, nel quale indicavano una “via d’uscita” costituzionale all’incubo del regime. È per il suo lavoro politico in difesa della libertà che nel 2015 è stato arrestato dalla temibile Sebin, l’intelligence venezuelana, e condannato per false accuse di cospirazione contro Maduro. Come tutti coloro che non vanno a genio alla dittatura, è stato incarcerato, diventando un prigioniero politico. Dopo la fuga all’estero nel 2017, è stato insignito del prestigioso Premio Sacharov per la libe...