La via della pace

30 Ottobre 2025
Ci sono le guerre nel mondo ma c’è guerra anche nelle università, nello sport, nelle nostre case. In fondo perché stupirsi? «Se Dio non esiste tutto è permesso»
Bombardamento aereo di guerra
Ci sono le guerre nel mondo.

Ma c’è guerra nelle università americane dove un giudizio non condiviso può causare un assassinio.

E c’è guerra nello sport se nello scontro tra tifoserie può morire l’autista di un pullman.

E c’è guerra nelle nostre case, tra persone che si sono amate e poi si annientano.

In fondo perché stupirsi.

Lo diceva bene Dostoevskij ne I fratelli Karamazov: «Se Dio non esiste tutto è permesso».

Per questo Dio ha voluto farsi uomo, per mostrare agli uomini la via della pace.

Preghiamo Dio come ci invita il Papa.

