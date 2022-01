Di Nature, la più prestigiosa rivista scientifica del mondo, ho già parlato citando un suo editoriale a proposito della pandemia e della attività vaccinale contro il Covid (vedi nel numero di Tempi di settembre 2021). Oggi presento un altro editoriale – su Nature del 7 ottobre scorso – a proposito di un argomento diverso ma in qualche modo correlato, la salute mentale dei giovani. Lo scopo è mostrare come si ragiona nelle alte sfere della ricerca affrontando un campo ancora poco definito come il disordine psicologico. Con un po’ di pazienza ripercorriamo i passaggi dello scritto; tra parentesi sono le mie note.

Il titolo dell’editoriale, non firmato e quindi verosimilmente redazionale, è “End the neglect of young people’s mental health”. Tradotto significa “smettiamola di trascurare la salute mentale dei giovani”. Prende spunto da un rapporto dell’Unicef – il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (fino alla adolescenza e oltre) – in cui si afferma che la pandemia e le più ...