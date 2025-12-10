Seguendo la stella che porta alla Luce

I re Magi sono le statuette del presepe che stanno in disparte, e arrivano dopo. Se ce lo chiedessero a bruciapelo, è probabile che ci ricorderemmo meglio i loro doni – oro, incenso e mirra – dei loro nomi, Melchiorre, Gaspare, Baldassarre. Il rischio di ridurli a figurine stilizzate (profili scuri a dorso di cammello sotto una grande stella) è pari al fraintendimento a cui, sempre più spesso, è soggetta la parola “desiderio”. Bellissima, da spendere in ogni contesto di umano entusiasmo, col rischio però di mettere al centro quell’individualismo che, desiderando, si chiude con presa rapace su quel che vuole e pretende. Il vero viaggio del desiderio orienta la vista su un’unità di misura astronomica, in cui l’uomo è piccolo in un mondo di cose grandi che lo surclassano, nel vasto e nel profondo, nella meraviglia e nello sconcerto. E solo così è possibile che il vagito di un io cresca e si faccia voce. Drammatica inquietudine Nel romanzo La profezia della luce di Emmanuel Exitu si dilat...