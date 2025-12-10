Seguendo la stella che porta alla Luce

Ognuno combatte le sue guerre, presentandole alla grotta dove è nato il bambino che «vince la morte». Il nuovo romanzo di Emmanuel Exitu sul viaggio dei Magi
I re Magi sono le statuette del presepe che stanno in disparte, e arrivano dopo. Se ce lo chiedessero a bruciapelo, è probabile che ci ricorderemmo meglio i loro doni – oro, incenso e mirra – dei loro nomi, Melchiorre, Gaspare, Baldassarre.
Il rischio di ridurli a figurine stilizzate (profili scuri a dorso di cammello sotto una grande stella) è pari al fraintendimento a cui, sempre più spesso, è soggetta la parola “desiderio”.
Bellissima, da spendere in ogni contesto di umano entusiasmo, col rischio però di mettere al centro quell’individualismo che, desiderando, si chiude con presa rapace su quel che vuole e pretende.
Il vero viaggio del desiderio orienta la vista su un’unità di misura astronomica, in cui l’uomo è piccolo in un mondo di cose grandi che lo surclassano, nel vasto e nel profondo, nella meraviglia e nello sconcerto. E solo così è possibile che il vagito di un io cresca e si faccia voce.
Drammatica inquietudine
Nel romanzo La profezia della luce di Emmanuel Exitu si dilat...
Contenuto riservato agli abbonati Digitale e Full
Digitale
Il quotidiano online + il mensile digitale
Full
Il quotidiano online + il mensile digitale e cartaceo