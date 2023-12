La possiamo considerare una delle notizie più infauste per il nostro Paese: è cresciuto il numero delle città italiana in cui ci sono più pensionati che lavoratori. È uno dei tanti dati che certificano l'inverno demografico italiano, un declino che avrà un impatto sempre più consistente sulla nostra vita e sulla nostra economia.

La notizia è stata data in novembre dalla Cgia di Mestre che in uno studio su dati 2022 di Inps e Istat ha mostrato che il numero delle pensioni erogate è pari a 22.772.000, mentre il numero degli occupati è di 23.099.000. Tuttavia, nel Sud e delle Isole, c'è stato il "sorpasso" come l'ha definito al Cgia: «Le pensioni pagate ai cittadini sono 7.209.000, mentre gli addetti sono 6.115.000».

I dati per città e regioni

Scorrendo i dati, città per città, ci si accorge di quanto appurato dal centro di ricerca. «Milano, Roma e Brescia le realtà più virtuose. Messina, Napoli e Lecce, invece, le più squilibrate. A livello provinciale nel 2022 la realtà t...