La morale come sintomo

Nel suo articolo, Guia Soncini descrive con efficacia un disagio diffuso. Lo fa accumulando esempi, come se fossero prove di una tesi morale. Conviene invece trattarli per quel che sono: dati eterogenei che segnalano un cambiamento di scala. Non stiamo assistendo a una crisi di educazione, né a un improvviso declino dei costumi; stiamo osservando l’effetto di un ambiente sociale che ha modificato drasticamente le condizioni in cui le norme informali erano nate e avevano funzionato.

Per continuare a leggere prosegui qui o iscriviti a Lisander, il substack di Tempi e dell’istituto Bruno Leoni.