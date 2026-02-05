La morale come sintomo
Il contributo di Fabrizio Sciacca (Università di Catania) per Lisander, il substack nato dalla collaborazione tra Tempi e Ibl, in reazione ad un saggio di Guia Soncini sulle buone maniere
Nel suo articolo, Guia Soncini descrive con efficacia un disagio diffuso. Lo fa accumulando esempi, come se fossero prove di una tesi morale. Conviene invece trattarli per quel che sono: dati eterogenei che segnalano un cambiamento di scala. Non stiamo assistendo a una crisi di educazione, né a un improvviso declino dei costumi; stiamo osservando l’effetto di un ambiente sociale che ha modificato drasticamente le condizioni in cui le norme informali erano nate e avevano funzionato.
