La Cina sostiene l’Iran in guerra (altro che Xi pacifista)

Daniel Basteiro e Lucille Liu scrivono su Bloomberg:

«"L'ordine internazionale sta crollando e sprofondando nel caos", ha detto Xi Jinping al primo ministro spagnolo Pedro Sánchez martedì a Pechino, usando un'espressione cinese che indica non solo il caos ma anche il degrado morale. Queste dichiarazioni, che fanno parte delle prima presa di posizione pubblica di Xi sulla guerra con l'Iran dall'inizio del conflitto, più di un mese fa, giungono dopo una serie di visite di leader mondiali a Pechino e la pubblicazione, sempre martedì, di nuovi dati economici che mostrano il forte impatto della guerra sulle esportazioni cinesi a marzo. Xi ha presentato il suo paese come una forza stabilizzatrice in un mondo sconvolto dall'approccio imprevedibile di Donald Trump in materia di commercio e politica estera».

Se la disastrosa guerra contro l'Iran va condannata senza mezzi termini, fa sorridere vedere Pechino ergersi ad attore morale, preoccupato per il crollo dell'ordine internazionale. Senza ...