La cattura di El Mencho rischia di restare simbolica in Messico

L’uccisione di Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, capo del Cartello Jalisco Nueva Generación, è stata presentata come una grande vittoria delle forze di sicurezza messicane, ma ha anche scatenato una nuova ondata di violenza e proteste in diverse regioni del paese, dimostrando quanto fragile sia il controllo reale dello Stato sui territori dominati dai cartelli. Il Messico è un laboratorio complesso in cui le dinamiche che intercorrono tra narcotraffico e istituzioni non sono mai così nette come sembrano. Il rapporto tra narcos e Stato messicano Dietro l’apparente conflitto tra Stato e criminalità organizzata esiste un equilibrio sotterraneo e la storia del Messico degli ultimi decenni mostra come i cartelli abbiano saputo infiltrarsi a tutti i livelli di potere. Questo non significa che lo Stato sia "complice" ma che le istituzioni spesso oscillano tra collaborazione, connivenza e incapacità, creando un ecosistema dove il narcotraffico prospera. Elemento centrale di q...