L’8 marzo di Teheran e quello delle sorellastre d’Occidente

L’8 marzo 1979 a Teheran c’era la neve sporca ai bordi delle strade. C’era l’odore acre di una rivoluzione che non aveva ancora iniziato a divorare i suoi figli, e c’erano migliaia di donne che avevano capito in anticipo ciò che molti uomini avrebbero compreso troppo tardi: che la vandea islamica stava per esigere da loro un tributo speciale. Il 7 marzo, l’Ayatollah Khomeini aveva annunciato l'obbligo di indossare il velo islamico per tutte le donne che avessero voluto andare al lavoro o frequentare luoghi pubblici. La mattina seguente, a migliaia di lavoratrici venne impedito di entrare in fabbrica o in ufficio se sprovviste di hijab. Eppure accadde l’imprevisto. Le donne non tornarono a casa sottomesse: si diressero verso l’Università, che divenne in fretta il cuore pulsante della rivolta, oltre quindicimila il primo giorno, decine di migliaia il secondo. 8 marzo 1979, quando le donne scesero in piazza a Teheran Quelle donne non erano nostalgiche dello Scià; erano insegnanti, impiega...