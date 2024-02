Per dieci lunghi anni la città di Avdiivka ha retto alle offensive dei separatisti filorussi prima e dei russi poi. Gli ucraini sono sempre riusciti a difendere questo centro strategico nell'oblast di Donetsk grazie a fortificazioni, trincee e bunker di cemento armato costruiti a partire dal 2014. Almeno fino al 13 febbraio. Quel giorno, verso le nove di sera, è arrivato l'ordine di battere in ritirata. Oleh, soldato assegnato alla più importante roccaforte difensiva alle porte della città, chiamata Zenit, ha aspettato fino all'ultimo per tenere occupati i russi mentre i compagni scappavano. Sperava anche che qualcuno sarebbe arrivato a recuperare i feriti. Il 15 febbraio, poco prima dell'alba, ha ricevuto l'ordine definitivo: «Non verrà organizzata alcuna evacuazione. Andatevene». «Che cosa facciamo con i feriti?», ha chiesto Oleh. «Lasciateli lì». È seguita una rotta caotica, confusa, costata un migliaio di uomini all'esercito ucraino e fortemente criticata dagli analisti militari oc...