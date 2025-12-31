L’Italia può tornare a crescere se “libera” il lavoro

Il rapporto tra Ai e formazione umana secondo Sacconi e Massagli e l'importanza di un sindacato (Cisl) in grado di guidare le grandi trasformazioni. Rassegna ragionata dal web
Su Startmag viene recensito il nuovo libro di Emmanuele Massagli e Maurizio Sacconi Creatività o sottomissione? Officine d’intelligenza e libertà nel lavoro:
«"Il futuro del lavoro non è scritto dalle macchine, ma dalle libere scelte degli uomini integralmente formati". È questa la tesi [del libro. Gli autori] analizzano ancora il cambio d’epoca avviatosi con l’Intelligenza Artificiale e ne considerano ora i pericoli e le opportunità per il lavoro. [...] Gli autori sono fiduciosi che l’Italia potrà vivere una nuova stagione di grande crescita analoga a quelle degli anni ‘50 e ‘80, diventando una start up nation, se saprà liberare l’impresa e investire su quella formazione integrale delle persone che unisce conoscenza teorica, esperienza pratica, educazione morale. L’uomo deve essere infatti capace di discernimento e quindi di pensiero critico e divergente rispetto alle macchine intelligenti».
L’indagine di Sacconi e Massagli sui nuovi profili del lavoro e su come questi s’intreccian...
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