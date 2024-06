Problemi economici e mantenimento della fragilissima stabilità interna sono alcune delle ragioni che stanno spingendo l’Egitto a non rompere i rapporti con Israele, nonostante i tank dell’esercito dello Stato ebraico abbiano ormai raggiunto il centro di Rafah nella Striscia di Gaza.

Nemmeno la morte di una guardia di frontiera egiziana, forse due secondo i media arabi, uccisa lo scorso 27 settembre in uno scontro a fuoco con i militari israeliani ha compromesso completamente i rapporti con Tel Aviv.

Egitto e Israele minimizzano l'incidente

Secondo media arabi e israeliani, Egitto e Israele avrebbero concordato di minimizzare l'incidente. Al funerale del militare, nota Asharq al Awsat, non erano infatti presenti alti ufficiali dell'esercito. Una fonte della sicurezza del Cairo ha riferito inoltre all'egiziano Al Qahera News che l'Egitto ha messo in guardia Israele dal «danneggiare i nost...