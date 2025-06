I conti migliorano. L’Italia sfrutti la chance di indirizzare la propria economia

Su Formiche Gianluca Zapponi scrive: «Le agenzie di rating e il Fondo monetario internazionale lo hanno detto: i conti pubblici italiani godono di buona salute. Opinione diffusa anche tra i mercati, come dimostra lo spread Btp/Bund, ormai a ridosso dei 100 punti base in pianta stabile. La verità, come sempre, al netto dei proclami, è nei numeri. Per esempio quelli del Btp Italia, il titolo decennale cucito su misura per i risparmiatori, ma anche con un discreto appeal tra gli investitori di grosso calibro e gli istituzionali. Alla sua conclusione, il titolo ha raccolto 2,257 miliardi nell’ultimo giorno di offerta. L’emissione chiude così a 8,7 miliardi. Stamattina il Tesoro aveva comunicato all’1,85% il tasso minimo garantito, confermando così il tasso provvisorio. Oggi è stato, come detto, il turno degli investitori istituzionali che hanno potuto inserire i propri ordini tra le ore 10 e le ore 12 garantendo una raccolta da 2,257 miliardi. Ieri si era invece chiusa, con la raccolta di ...